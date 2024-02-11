تسجيل هزة أرضية بقوة (4،5) قرب الحدود العراقية – التركية

السومرية نيوز - محليات



اعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الاحد، تسجيل حدوث هزة أرضية بقوة (4.5) درجة قرب الحدود العراقية _التركية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، سجلت حدوث هزة أرضية صباح هذا اليوم الاحد، في محافظة دهوك".