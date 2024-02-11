الحبس الشديد لموظف زور كتب رسمية في كربلاء

وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ورد للسومرية نيوز، أن "الموظف زور كتابين رسميين لغرض كفالة مواطن معنونة إلى مؤسسة السجناء السياسيين"، مبيناً أن "العقوبتين تنفذ بالتعاقب".وأضاف أن "الحكـمين صدرا اسـتناداً لأحكـام المـادة 298 بدلالة المادة (289) من قانون العقوبات".