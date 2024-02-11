توقيع انطلاق الاتفاقية.. العراق ينتظر 40 ميغا واط من الأردن خلال أسابيع

وأعلن المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، أن جميع الأمور الفنية في محطة الريشة جاهزة، بحسب ما نقلت وسائل اعلام اردنية.وقال الرواشدة، إنّ المرحلة الثانية سينتهي تجهيزها خلال العام (الربع الثالث من العام الحالي)، حيث سترفع كمية الكهرباء التي ستصل العراق إلى 150 ميغا واط.وأضاف أن التوقيع اليوم يوعز ببدء العمل في المرحلة الأولى من الاتفاقية، والعمل جار على تجهيز المرحلة الثانية.ووقع الاتفاقية من الجانب العراقي رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية - المنطقة الوسطى، رياض عريبي، فيما رجح عريبي بدء وصول الطاقة الكهربائية إلى منطقة الرطبة في العراق خلال أقل من شهر بعد التوقيع.