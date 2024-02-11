بغداد.. الحبس الشديد بحق منتحل صفة مدير عام

وذكـر المراسل الإعلامي لمجلـس القضاء الأعلـى ورد للسومرية نيوز، أن "الشخص انتحل صفة محامي ومدير عام في هيئة النزاهة وكان يتلقى مبالغ مالية مقابل تسهيل انجاز معاملات المواطنين في دائرة عقارات الدولة".وأضاف أن "المحكمة أصدرت حكمها وفق إحكام القرار 160/أولا/ 1 و2 لسنة 1983 والاستدلال بأحكام المادة 132 /3 من قانون العقوبات".