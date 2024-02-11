تحذير برلماني: الحكومة ستعجز عن دفع الرواتب في هذه الحالة

حذر عضو مجلس النواب، عامر عبد الجبار، اليوم الأحد، من عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين حال انخفضت أسعار النفط.

وقال عبد الجبار في حديث لبرنامج (عشرين) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الحكومة ستعجز عن دفع الرواتب اذا انخفض سعر النفط الى 57 دولاراً للبرميل الواحد".

وبين، ان "منح إعفاءات كمركية للأردن يدمر الصناعة الوطنية العراقية"، معتبراً أن "الافضل تقديم دعم انساني لغزة المدمرة بدل تقديم الدعم لبلد مستمر مثل الأردن".

وأكد عبد الجبار، أن "العراق في ظرف لا يسمح له تقديم امتيازات اقتصادية للأردن"، لافتاً الى أن "بغداد لم تحصل على اي شيء مقابل الامتيازات الممنوحة لها".