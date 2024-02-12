3 منها طويلة "عابرة للمناطق".. خارطة شاملة بازدحامات بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالآتي:ازدحام طويل ومتصل على سريع محمد القاسم من نزلة الجسر العنكبوتي لغاية كراج النهضةازدحامات متقطعة على سريع القناة عند مجسر الحبيبية وعند مجسر الطالبيةشارع وجسر البنوك لغاية نفق النداءشارع المشاتل من نفق النداء لغاية ساحة عنترشارع صفي الدين الحلي من الجامعة المستنصرية وصولا لكلية الفنون الجميلةشارع الثورة من جسر مظفر الى مستشفى الكنديشارع بور سعيد من مجسر النخيل الى مستشفى الجملة العصبيةشارع فلسطين من مجسر حماة الى مجسر النخيلمجسر الرستمية ومدخل سريع القناة ازدحام شديد لغاية مرور الرستمية ومدخل سريع محمد القاسمسريع ومجسر الدورة من المصفى لغاية الجسر العنكبوتي ونزلة محمد القاسمشارع وجسر الطابقين من شارع المصافي لغاية ساحة الطابقينازدحام طويل ومتصل من البياع والعاب الكرخ المائية لغاية جامعة بغدادازدحام طويل داخل شارع المطار من صعدة سريع الشعلة ومتصل بسريع القادسية وصولا الى ساحة الاحتفالات