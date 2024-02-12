المركز الإعلامي لمجلس القضاء ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل، اليوم الاثنين، رئيس فريق التحقيق الدولي الخاص (يونيتاد) كريستيان ريتشر والوفد المرافق له، لافتا الى ان رئيس المجلس أستلم من ريتشر تقرير هيكلة ديوان بيت المال (2014-2017) لتنظيم داعش والأدلة الرئيسية التي اعتمد عليها التقرير.وقد أعرب فريق الدعم الخاص عن شكره لقاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الأولى القاضي علي حسين جفات لما قدمه من دعم إلى محققي الفريق في أنجاز التقرير، وفقا البيان.