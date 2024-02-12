موظفو نفط الوسط يطالبون بحماية شركتهم من عمليات هدر بالمال العام

وقالوا الموظفين للسومرية نيوز، "نطالب بحماية شركتنا والثروة النفطية من عمليات هدر بالمال العام، لكون هناك جهات تتحكم بالشركة من خلال لجان معينة، علما اغلب الأسماء مؤشر عليها مخالفات بسبب تضارب مصالح، وهذا يؤكد شكوك بوجود سرقة لكون أحد أعضاء لجان الشاهد هو عضو دائمي بلجنة ادارة مشتركة في حقول واسط (حقل بدرة) واحد الأعضاء في قسم مشرف على عملية صرف فواتير المشغل، ونطالب ايضاً من أعضاء لجنة الشاهد بكشف ذمتهم المالية قبل المباشرة باللجنة".