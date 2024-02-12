نينوى تعاني نقصاً بنحو 3 آلاف تدريسي

وقال الدخيل في مؤتمر صحفي، حضره مراسل السومرية، إن "هناك مشاريع قادمة في القطاع الصحي وسعي للوصول إلى 6 آلاف سرير ضمن هذه المشاريع"، مبيناً أنه "تمت المباشرة ببناء مستشفى في ناحية زمار غرب الموصل بسعة 50 سريراً، بالإضافة إلى الشروع بإنشاء 15 مركزاً صحياً في عموم المحافظة".وأشار إلى أن "استمرار العمل بمطار الموصل بعد صرف الأموال الخاصة به لحكومة نينوى".وأضاف، "بلغ عدد الطلبة في عموم المحافظة مليون ومائة الف طالب من قطاع التربية"، مؤكداً أن "هناك عجزاً في الكوادر التدريسية بنحو 3 آلاف تدريسي".