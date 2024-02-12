الديوانية.. اعتقال متهمين بتهريب المشتقات النفطية وضبط عجلتهم

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بتوجيه ومتابعة من قبل مدير عام شرطة الطاقة اللواء الركن ظافر نظمي جمال، اعتقلت مفارز لواء شرطة الطاقة السادس متهمين (2) بتهريب المشتقات النفطية وضبط عجلتهم في محافظة الديوانية لعدم وجود أوراق رسمية تخولهم بحمل المنتوج".واضافت، انه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم تمهيدًا لاستكمال التحقيق وعرض أوراق الدعوى على قاضي التحقيق المختص".