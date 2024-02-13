كرخ ورصافة.. قائمة شاملة بجميع ازدحامات بغداد الان

وجاءت قائمة الشوارع المزدحمة كالاتي:سريع القناة من جسر الرستمية الى الحي الصناعي بغداد الجديدةمحمد القاسم من نزلة سريع الدورة والجسر العنكبوتي لغاية معارض النهضةشارع موسى بن نصير لغاية مجسر الأمانةمدخل بغداد الجديد من ريع الدورة لغاية السوقشارع مثنى الشيباني من مجسر حماة لغاية المدينة الأولمبيةشارع بور سعيد من مجسر النخيل لغاية مستشفى الجملة العصبيةشارع الكيلاني من تقاطع شارع الضلال لغاية ساحة الخلانيومن نفق باب الشرجي وساحة الطيران لغاية ساحة الخلانيومن ساحة الوثبة الى ساحة الخلانيشارع الرشيد، من مدخل شارع المتنبي لغاية حافظ القاضي وصعدة جسر الاحرارشارع الثورة من مجسر بيروت الى مستشفى الكنديجميع الشوارع المحيطة والمؤدية الى الشورجة وباب المعظم ازحامشارع 14 تموز من بدالة الكاظمية لغاية التقاطع مع خدمي المثنىشارع وجسر 14 رمضان من جسر الاعظمية لغاية مستشفى الطفل المركزي في الإسكانازدحام المنصور شارع النقابات ومعهد الفنون الجميلة وشارع الرواد وشارع الاميرات وشارع المنصور باتجاه الروادشارع المطار من نزلة سريع الشعلة ازدحام تصل مع سريع القادسية بشكل متواصل لغاية ساحة الاحتفالاتساحة النسور مزدحمة من كل الاتجاهات والشوارع المحيطة والمؤديةازدحام متصل من مدخل السيدية وشارع قطر الندى وجسر الجادرية وصولا الى تقاطع جامعة بغدادازدحام شارع الجسر المعلق من شارع المصافي لغاية ساحة المعلق