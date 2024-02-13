الحبس الشديد 9 سنوات لمدان بتلقي رشوة لتعيين 3 أشخاص

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "المحكمة أصدرت حكمها بحق المدان بعد تلقيه رشوة من ثلاثة اشخاص لاصدار أوامر تعيين ومباشرة كونه يعمل في دائرة صحة صلاح الدين وبعد مراجعتهم للدائرة تبين انها مزورة".وأضاف ان "الحكم يأتي استنادا لأحكام المادة 160 / ثانياً /1 لسنة 1983 واستدلالا بنص المادة 132 /3 من قانون العقوبات العراقي".