ارتفاع بالحرارة.. تقرير مفصّل لطقس العراق حتى نهاية الأسبوع الحالي

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "غداً الثلاثاء، صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق".وأضافت، أن "يوم الاربعاء، سيكون الطقس على العموم صحواً مع بعض الغيوم ،ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأشارت الهيئة إلى، أن "االخميس القادم، سيكون الطقس على العموم صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأوضحت، أن "يوم الجمعة القادم، سيكون الطقس على العموم صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد".