إطلاق النسخة الثانية من برنامج ادرس في العراق للطلبة الدوليين

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "برنامج ادرس في العراق تضمن 14322 مقعدا دراسيا مقدما من 59 جامعة حكومية وأهلية عراقية توزعت على 57% للمنح المجانية و43% للمنح نصف المجانية في التخصصات الطبية والصحية والهندسية والعلوم الصرفة والزراعية والبيطرية والإدارية والقانون والسياسة والتربوية والإنسانية لمراحل البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه للعام الدراسي 2024/2025".وأضاف البيان ان "التقديم على المنح الدراسية يبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 2024/4/1 عن طريق المنصة الإلكترونية الخاصة ببرنامج ادرس في العراق (ttps://studyiniraq.scrd-gate.gov.iq/home)".وأشار الى ان "انطلاق النسخة الجديدة من برنامج ادرس في العراق شهد كلمات رسمية وعروضا تفصيلية بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في بغداد والملاك المتقدم ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات ونخبة من الطلبة الدوليين الدارسين في الجامعات العراقي".