النجف تستقبل 5 ملايين زائر خلال إحياء ذكرى استشهاد الإمام علي (ع)

وقال كناوي، خلال مؤتمر صحافي، حضره مراسل السومرية، إن "الخطة الأمنية والخدمية والصحية الخاصة بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام) انتهت بنجاح".وأشار إلى أن "عدد الزائرين وصل إلى أكثر من 5 ملايين زائر"، مؤكداً أن "الزيارة جرت بانسيابية كبيرة وأن محافظة النجف مستعدة دائماً لاستقبال الزائرين".