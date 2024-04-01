في الأنبار.. اعتقال ثلاثة متهمين بحوزتهم حبوب مخدرة

وقالت الوزارة في بيان، إنه "من اجل ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة وتقديمهم للعدالة، تمكن الفوج الثاني التابع للواء الخامس فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية من القاء القبض على ثلاثة متهمين وفق احكام المادة (28 مخدرات) في منطقة الطاش بمحافظة الانبار".

وكشف البيان عن "ضبط بحوزتهم حبوب مخدرة نوع كبتاكون ورمانة يدوية هجومية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة وبجهود استخباراتية من قبل شعبة اللواء التابع لقسم استخبارات الفرقة".