التربية تعلن إطلاق التسجيل بمنصة المدرسة الإلكترونية

وقال المكتب الإعلامي بالوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تم إطلاق منصة المدرسة الإلكترونية والبدء بالتسجيل في نظام الانتساب للعام الدراسي 2024-2025، وللمراحل الدراسية كافة اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من نيسان الحالي".وأضاف أن "التطبيق يُتيح الفرصة للطلبة الراغبين في التسجيل بتقديم طلب الكتروني عبر الرابط المنشور في الأدنى، ليتم بعدها ترويج الطلبات من خلال المدارس والمديريات حسب الضوابط والخطوات الموجودة على صفحة المدرسة الحكومية الإلكترونية الموثقة والتي ستُعمم لاحقًا".وذكرت أنه "من أجل تحميل التطبيق والحصول على معلومات أكثر يتم عبر الحساب الرسمي الموثق للمدرسة الحكومية الإلكترونية أدناه: