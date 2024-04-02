جنايات ميسان: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته كيلو و60 غرام من مادة الكرستال المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 28/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".