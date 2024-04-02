بنهاية دوامهم.. وفاة واصابة 10 تلاميذ بحادث سير في البصرة (فيديو)

توفي 5 تلاميذ وأصيب 5 اخرين، اليوم الثلاثاء، بحادث سير في محافظة البصرة.

وذكر مراسل السومرية في المحافظة، ان حادث سير في منطقة الهارثة قرب سيطرة القادسية على بعد 15 كم عن مركز البصرة تسبب بمقتل 5 تلاميذ أثناء انتهاء الدوام.

وأضاف، ان خمسة اخرين تم نقلهم الى مستشفى الفيحاء، مشيرا الى انهم بحالة حرجة.