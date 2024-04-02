بعد فاجعة البصرة.. تربية الكرخ الثانية تصدر توجيهاً

وقال الكلابي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "توجيه ادارات المدارس فورا، بأن تكون الادارة مسؤولة عن انصراف الطلاب وعبور الشارع القريب في مدارس الكرخ الثانية".وكان قد أعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الثلاثاء، عن حداد عام في المحافظة لمدة ثلاثة أيام.وجاء القرار على خلفية حادث سير وقع في منطقة الهارثة شمالي محافظة البصرة، وأسفر عن إصابة 14 طالباً ومصرع 6 آخرين.وبحسب الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، فإنه تم "القبض على سائق عجلة نوع شاحنة براد تسبب بوقوع حادث السير".وبحسب الاعترافات الأولية، وفق ميري، فإن "سائق العجلة فقد السيطرة عليها بسبب عطل في المكابح مما تسبب في حادث الدهس أثناء انتهاء الدوام الرسمي للمدرسة".