بعد فاجعة البصرة.. التربية تعلن الحداد على أرواح التلاميذ

وقالت التربية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "أعلنت وزارة التربية الحداد ترحما على ارواح تلاميذ محافظة البصرة الذين تعرضوا الى حادثة دهس اودت بحياة ستة منهم وجرح (١٠) آخرين إصابات البعض منهم بليغة ، فيما قدم وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري احر التعازي والمواساة الى أهالي الضحايا متأسفا على ما حصل لهم سائلا العلي القدير ان يلهمهم الصبر والسلوان ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل".وأضافت: "الوزارة خاطبت في وقت سابق الجهات ذات العلاقة مطالبة إياهم بتوفير مجسرات للمشاة او أسوار حماية حفاظا على سلامة التلاميذ إضافة الى اصدار توجيه عاجل لادارات المدارس المحاذية للشوارع والطرق الخارجية بمتابعة انصرافهم من اجل تأمين عبور التلاميذ الى الجانب الاخر بأمان ".