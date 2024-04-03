لعام 2024.. مرتبة العراق بقائمة أعلى وأدنى الدول بالراتب الشهري

وبلغ متوسط الراتب الشهري للفرد العراقي 583 دولارا وهو ذات المتوسط المسجل العام الماضي 2023، في الوقت الذي تغير متوسط راتب الدولة ذات المرتبة الأولى والعديد من البلدان الأخرى، حيث ان سويسرا جاءت بالمرتبة الأولى بمتوسط راتب شهري للفرد بلغ 8111 دولار، مقارنة بـ2023 حيث بلغ 6142 دولارًا، حسب مجلة سي وورلد.وعربيًا، جاء العراق في المرتبة العاشرة بعد كل من الامارات التي جاءت بالمرتبة الأولى عربيًا والـ18 عالميًا بمتوسط راتب شهري يبلغ 3663 دولارًا، وبعدها، قطر، السعودية، الكويت، البحرين، المغرب، لبنان، فلسطين، الأردن، ثم العراق.