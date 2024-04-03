في النجف.. إيقاد الشموع على أرواح حادث البصرة (صور)

نظم العشرات من أهالي النجف، مساء اليوم الأربعاء، وقفة حداد على أرواح أطفال حادث البصرة.

وتضمنت الوقفة إيقاد الشموع تحت مجسرات ثورة العشرين. وشهدت منطقة الهارثة شمالي محافظة البصرة، أمس الثلاثاء، حادث سير مأساوي أسفر عن مصرع 6 طلاب وإصابة 14 آخرين. أدناه صور للوقفة بعدسة السومرية..