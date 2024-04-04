مجسر قرطبة مزدحم بعد يوم من افتتاحه.. خارطة بالموقف المروري في بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع القناة السايدين بين مجسر حمورابي والمدخل الى شارع معارض الحبيبيةشارع صفي الدين الحلي وساحة 83 من جميع الاتجاهاتشارع الوزيرية ومجسر باب المعظمشارع وزارة الصحة والازقة المحيطة بمقبرة الاتراك ومدينة الطبمجسر قرطبة بعد يوم على افتتاحه مزدحم والقادم من مستشفى الجملة العصبية باتجاه نفق باب الشرجيمن نفق باب الشرجي الى ساحة التحرير فضلا عن ازدحام الساحةشارع الكيلاني وشارع الجمهورية وجسر السنك ازدحام من جميع الاتجاهاتجسر الجمهورية ازدحام السايدين متصل بازدحام شارع يافا الممتد وصولا الى مبنى مجلس النوابالشارع الممتد بين شارع يافا والمنطقة الخضراء وصولا الى كراج العلاوي السايدينشارع المنصور عند معرض بغداد وشارع دمشق وصولا الى نفق العلاويسريع القادسية وصولا الى مدخل القادسيةجسر الجادرية وصولا الى تقاطع جامعة بغدادشارع وجسر الطابقين