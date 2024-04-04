إجراءات تجاه العقارات المزورة في بغداد.. واطلاق "سند الكتروني" قريبًا

واقر وزير العادل خالد شواني، ان بوجود عصابات متخصصة بتزوير عائدية الأراضي والعقارات المتميزة التي تعود للدولة أو المواطنين من مالكيها خارج العراق أو الدولة إلى أشخاص آخرين لبيعها، فيما أشار الى ان وزارته استطاعت كشف 95 % منها وأحيل المزورون للمحاكم.وأوضح أنه "تم تشكيل لجنة لمعالجة بعض المناطق ببغداد في المنصور والكاظمية والأعظمية، والتي رصدنا فيها محاولات للتزوير، فتم إخراج أضابيرها من الدوائر المعنية وتأشيرها، وإيداع نسخة منها في البنك المركزي وأخرى في المديرية العامة للعقاري"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.واكد أنَّ "الشهر المقبل سيشهد إطلاق خدمة السند الإلكتروني حيث يستطيع المواطن طلبه عبر منصة أور التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، من دون مراجعة دوائر التسجيل العقاري".