الأمطار تعاود نشاطها بدءاً من هذا الموعد.. طقس العراق للأيام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وبينت الهيئة أن "طقس يوم الأحد سيكون على العموم غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأوضحت أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة منها، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".