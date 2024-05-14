العدل توجه بتوفير بدائل مصرفية تضمن أرباح اعلى لودائع القاصرين

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة العدل في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "خالد شواني ترأس اجتماع مجلس رعاية القاصرين بحضور الأعضاء كافة لمناقشة فقرات جدول اعمال المجلس"، موجها "بالبحث عن بدائل وعروض مصرفية تضمن نسبة أرباح اعلى لودائع القاصرين".وبحث، "آليات تطوير استثمار اموال القاصرين والبحث عن بدائل وعروض مصرفية تضمن نسبة أرباح اعلى لودائع القاصرين، كما تم بحث استحصال الموافقات الرسمية لبناء الأراضي التابعة للدائرة، واستثمارها اقتصاديا وتقديم دراسة مفصلة بشأن الأراضي المذكورة لتحقيق المنفعة الاقتصادية لشريحة القاصرين".واكد شواني ان "العمل على تحقيق افضل مردود للقاصرين تنفيذا لاحد اهم محاور البرنامج الحكومي في دعم الفئات الهشة، كما تم بحث ملف العقارات العائدة للقاصرين واوضاعها القانونية وتشكيل لجنة لمعرفة قيمة بدلات الايجار بما يناسب قيمتها السوقية".