السيد الصدر يدعو لصلاة جمعة موحدة "تأييداً لعطلة الغدير"

وجاء في وثيقة مذيلة بختم الاشراف العام على صلاة الجمعة والجماعة، ما نصه: "مساندة لامر الشعب العراقي والأغلبية الوطنية المعتدلة بكل طوائفها الذي اعلن عنه السيد مقتدى الصدر في جعل عيد الغدير عطلة رسمية عامة تقرر ان تكون صلاة الجمعة لهذا الأسبوع موحدة في كل محافظة نصرة للدين والمذهب والعقيدة ومحبي الاعتدال من الشيعة والسنة والمستضعفين".وأضافت الوثيقة: "صلاة الجمعة الموحدة في بغداد تكون بجانب الكرخ".