إطلاق تمويلات رواتب موظفي كردستان لشهر نيسان

وذكر بيان للدائرة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزير المالية طيف سامي، وبناءً على ما جاء في كتاب المحكمة الاتحادية، أطلقت دائرة المحاسبة في وزارة المالية، تمويلات الرواتب لموظفي إقليم كردستان المدنيين ومستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم".وأضافت، أن "ذلك ضمن التخصيصات المالية لشهر نيسان لسنة 2024".