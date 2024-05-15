قائمة طويلة وشاملة بشوارع بغداد المزدحمة الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي، مع الإشارة الى ان القائمة تركز على الازدحامات الطويلة نسبيا او المتوسطة، في حين هناك الكثير من الازدحامات والتوقفات القصيرة لم يتم التطرق لها:سريع وجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتي على سريع محمد القاسمشارع موسى بن نصير لغاية مجسر الأمانةسريع القناة عند مجسر الغدير حركة مرور بطيئةمحمد القاسم حركة مرور بطيئة من الجسر العنكبوتي لغاية جامعة بغداد باب المعظممن مجسر قرطبة الى نفق باب الشرجي ومن ساحة الطيران الى مقبرة الغزالي ازدحامشارع النهضة ازدحامجسر الجمهورية ازدحام شديدشارع الرشيد من خلف المطعم التركي لغاية جسر الشهداءشارع حيفا من تقاطع الطلائع الى وزارة الثقافةمجسر ونفق باب المعظم وجسر باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع الشوارع المحيطة بمدينة الطبالشارع القادم من كراج العلاوي باتجاه شارع يافاجسر وساحة الطابقين ازدحامشارع 14 رمضان من جسر 14 رمضان لغاية مستشفى الطفل المركزيشارع المشاتل وشارع الاعظمية باتجاه ساحة عنتر ازدحام