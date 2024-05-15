قتلت 13% منهم.. الحمى النزفية تنشط وتصيب 40 عراقيا منذ مطلع 2024

وقالت مسؤول إعلام دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة زينب رحيم حسين إنَّ الوزارة كانت قد أطلقت حملة مجانية للرش والتغطيس بحسب البؤر في 15 نيسان الماضي وتستمر لشهرين وقابلة للتمديد ببغداد والمحافظات، بمشاركة 246 فرقة بيطرية.وأضافت أنَّ الفرق مستمرة بحملات رش أماكن إيواء الماشية وتغطيسها بمادة (الدلتا مثرين) بهدف القضاء على حشرة القراد الناقلة الرئيسة للمرض، فضلا عن تشديد الرقابة على الجزر العشوائي والحدّ من التجاوزات، بحسب صحيفة الصباح.وأشارت الى بلوغ أعداد الإصابات بالحمّى النزفية 40 إصابة، بينها خمس وفيات، حيث تصدرت محافظة ذي قار أعداد الإصابات بـ15 حالة بينها حالتا وفاة، بينما كانت لنينوى ست إصابات ووفاة واحدة، وبابل أربع إصابات ووفاة واحدة، أما أعداد إصابات بغداد فبلغت ست إصابات ووفاة واحدة.وتعد الحمى النزفية من أخطر الأمراض الفيروسية التي ليس لها علاج أو لقاح سواء للماشية أو للبشر، وهي من الأمراض المتوطنة في العراق، وتعيش على النسيج الحي (اللحوم) ومخلفات الحيوانات، وأسبابها الجزر العشوائي وخصوصاً إذا كانت الماشية مصابة، إذ تصبح بؤرة لانتقال الفيروس، ويظهر الفيروس حالياً نتيجة لاختلاف درجات الحرارة.