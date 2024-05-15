تأشير انخفاض بنسبة الملوثات الصحية في العراق

وقال مدير دائرة التوعية والإعلام البيئي في الوزارة أمير علي الحسون، إنَّ وزير البيئة نزار ئاميدي سبق أن أوعز بتشكيل لجنة رقابية توعوية للحدِّ من مخالفات الأنشطة الصحية، لافتا الى ان النفايات الطبية خطرة جداً وإن كانت محدودة الكمية، في حال التخلص منها في المياه أو الاحتراق أو الرمي في مواقع النفايات التابعة للدوائر البلدية.وأشار إلى أنَّ الوزارة شكلت لجنة تضم في عضويتها الدوائر ذات العلاقة لرصد المخالفات واستقبال شكاوى المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تم إجراء زيارات ميدانية إلى المستشفيات الحكومية والأهلية والمراكز الصحية والمختبرات والعيادات ومراكز التجميل والمؤسسات في القطاعين العام والخاص وغيرها.وأكد أنَّ الوزارة حثت على ضرورة معالجة مياه الصرف الصحي في المؤسسات الصحية باعتماد المحددات البيئية، إذ فرضت على تلك المؤسسات نصب منظومات لمعالجة المياه الناتجة عن الأنشطة المختلفة، إلى جانب فرض إرسال النفايات الصلبة الناتجة عن المستشفيات والأنشطة الطبية إلى محارق طبية مختصة بدلاً من رميها مع النفايات التي تنقلها الدوائر البلدية، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.