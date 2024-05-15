احتجاج من نوع آخر.. التريلات والشاحنات "تعتصم" وتقطع طرقا رئيسية في العراق

وعلى الطريق السريع حلة-بغداد، قطعت تريلات الطريق الرئيسي واتهم سائقوها سيطرات السونار بتقاضي رشاوى مقابل ادخالهم، فيما تدخلت قوات سوات لتفريقهم وانهاء التظاهرات.والى الشمال، حيث أقدمت مئات الشاحنات على قطع طريق السليمانية طاسلوجة، احتجاجا على ردائة الطرق وزيادة الرسوم، ولاسيما الطرق الرابطة بين السليمانية واربيل وكركوك.