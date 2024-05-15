الحبس الشديد لمدانين اخذا مبالغ مالية مقابل وعود بالتعيينات

السومرية نيوز – محليات



أصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الأربعاء، حكماً بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات بحق مدانين اثنين لقيامهم بايهام مواطنين بوجود تعيينات على جهاز الامن الوطني مقابل مبالغ مالية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدانين قاما باخذ مبالغ مالية من المشتكين مقابل تعيينهم في جهاز الامن الوطني وتزويدهم بكتب مزورة".



وأضاف أن "الحكم يأتي استنادا لأحكام القرار 160/ أولاً/1و2 لسنة 1983 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات والاستدلال بالمادة 132/ 3 منه".