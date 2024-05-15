النجف.. الإعدام بحق قتلة فيصل الحويزي

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "ثلاثة مدانين اقدموا على دخول منزل المجنى عليه حيث قاموا بقتله ومن ثم سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منزله الواقع في حي الغري".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة ٤٠٦ /١/ح وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧و٤٨و٤٩ من قانون العقوبات".