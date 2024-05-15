خسف أرضي يبتلع شاحنة في بغداد (صور)

السومرية نيوز - محليات



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لخسف أرضي ابتلع شاحنة محمّلة بمادة الطحين، ما تسببت بازدحام مرورية بدأت من شارع سريع "القناة" وحتى شارع مستشفى الشيخ زايد.

أدناه صور الحادث:

