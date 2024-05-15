التربية تصدر توجيهات جديدة بشأن الإجراءات الامتحانية

وقالت الوزارة بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، انه "وجه وزير التربية خلال اجتماعه برئاسة اللجنة الدائمة للامتحانات العامة ليلة امس الثلاثاء على ضرورة القضاء على ظاهرة نشر أسئلة الامتحانات العامة (الوزارية) على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بدء وقت الامتحان بوقت قصير والتي برزت خلال امتحانات الدراسة الابتدائية بشكل ملحوظ لما لذلك من تأثير على رصانتها وسلامتها وشدد الوزير على اتخاذ اشد العقوبات بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات النافذة".الوثيقة ادناه: