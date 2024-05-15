ضبط 11 كغم من "الكرستال" في نينوى

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في نينوى، الأربعاء، عن ضبط 11 كليوغرام من مادة "الكرستال" في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، إن "مديرية مكافحة المخدرات باشراف مباشر من قبل القضاء في نينوى بعملية نوعية تمكنت مديرية مخدرات نينوى وبالاشراك مع مديرية مخدرات إقليم كردستان/ اربيل بضبط احد عشر كيلو غرام ونصف من مادة الكرستال".

وأضاف البيان أنه "تم إلقاء القبض على 2 من المتهمين في محافظة نينوى".