في كربلاء.. اعتقال "تاجر خطير" للمواد المخدرة

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مكافحة مخدرات كربلاء المقدسة تلقي القبض على تاجر خطير للمواد المخدرة".

وأضاف المصدر أن "تم ضبط بحوزته أسلحة ورمانة يدوية في أحد أحياء المحافظة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.