المسعودي يعقد اجتماعاً مع القيادات الأمنية لتسهيل تفويج الحجاج

وقالت الهيئة في بيان لها، إن "الشيخ المسعودي اجتمع مساء اليوم، مع القادة الامنيين بحضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بتأمين طريق حافلات الحجاج من مختلف المحافظات بضمنها اقليم كردستان، الى منفذ عرعر الحدودي والمطارات العراقية المختلفة".وأضافت، أن "رئيس الهيئة اكد خلال الاجتماع على، أهمية تنظيم حركة حافلات الحجاج من محافظاتهم وفق الأوقات التي تم وضعها، وانتشار العناصر الامنية المكلفة في السيطرات، لضمان عدم توقف الحافلات وتأخير مسيرها".وأشارت الى أن "طلائع الحجاج سترافقها عجلات الحماية العسكرية لحين وصولها الى منفذ عرعر الحدودي".وشهد الإجتماع "الاتفاق على وضع آلية مناسبة لاستقبال الاف الحجاج يوميا في منفذ عرعر الحدودي وتسهيل اجراءات مغادرتهم البلاد، سواء في منفذ الجوازات، أو بمرحلة تفتيش الحافلات".وكانت الهيئة العليا للحج والعمرة حددت السبت المقبل 18 أيار، موعدا لبدء التفويج الجوي و22 من الشهر ذاته لتفويج الحجاج براً.