بعد اللغط حول الأسئلة.. التربية توجه رسالة الى تلاميذ السادس الابتدائي

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، إن وزارته دعت التلاميذ والطلبة إلى الاعتماد في المراجعة للامتحان الوزاري على المنهاج الدراسي المقرر، لكون الأسئلة الوزارية مستخلصة من المنهاج المقرر حصرا، ولا تحتوي على أي سؤال من خارجه، مبينا أن الوزارة تتابع بشكل جاد المواقع الإلكترونية التي تشتت أذهان التلاميذ عبر نشر أسئلة تصفها بالوزارية أو المسربة، أو تحت عنوان مرشحات، لغرض استغلالهم ماديا، محذرا التلاميذ من التعامل مع هذه المواقع التي أكد عدم وجود أي صلة لها بوزارة التربية.وأشار السيد إلى وجود تنسيق عالي المستوى مع الجهات الأمنية المعنية لمتابعة هذه المواقع ومحاسبة أصحابها، لافتا إلى أن الوزارة تتابع عملية نقل الأسئلة للمراكز الامتحانية وحفظها بسرية كبيرة، فضلا عن توزيعها من قبل إدارة المركز الامتحاني بين القاعات بشكل دقيق، مشددا على أن الامتحانات سارت خلال الأيام الماضية بشكل جيد من دون أي خروق، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأفاد بأن التربية استعدت جيدا لامتحانات الدور الأول لمرحلة الثالث المتوسط للعام الدراسي 2023 ــ 2024 المزمع إجراؤها في يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، الموافق 21 من أيار الحالي.