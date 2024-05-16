طقس العراق.. الزائر الأصفر يُخيم على أجواء اليومين المقبلين

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الجمعة سيكون على العموم صحو مع بعض الغيوم، درجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في الشمالية، الرياح شمالية غربية تنشط خلال النهار الى (30-20) كم/س مسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مدى الرؤية (6-8) كم وفي الغبار (2-4) كم".وأضافت أن "طقس يوم السبت سيكون صحو مع بعض الغيوم في المنطقتين الشمالية والجنوبية وغائم جزئي في المنطقة الوسطى، درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية ترتفع قليلاً وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية، تنشط الرياح خلال النهار مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن، مدى الرؤية (6-8) كم وفي الغبار (2-4) كم".ولفتت الهيئة إلى أن "الحالة الجوية ليوم الاحد في المنطقة الشمالية غائم جزئي الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة في اقسامها الغربية ويكون صحو مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، درجات الحرارة ترتفع قليلاً، مدى الرؤية (6-8) كم".