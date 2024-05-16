إيران تعلن انطلاق الرحلات الجوية بين أصفهان والنجف

وبحسب وكالة انباء "ايرنا"، أضاف رضا داوري رئيس مؤسسة الطيران (هما) في اصفهان ان "هذه الرحلة الجوية تتم يومي السبت والثلاثاء من كل الاسبوع وبطائرات B737.وتابع داوري، ان "هما تقوم بتسيير رحلات جوية الى كل من الكويت واسطنبول أيضا".