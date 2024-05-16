حريق كبير يلتهم مساحات واسعة من حقول الحنطة في حاوي القيارة (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، اليوم الخميس، بأن حريقا كبيرا اندلع في حقول الحنطة في منطقة حاوي القيارة، فيما تحاول فرق الدفاع المدني بمساعدة الأهالي اخماد الحريق.

أداه مقطع الفيديو: