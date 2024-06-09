عاصفة تفاجئ سوق خضار وتحوله إلى "ركام" في صلاح الدين

حولت عاصفة ترابية، سوق للخضار إلى "ركام" وذلك في اطراف قضاء طوزخورماتو شرق محافظة صلاح الدين.

وأظهرت صور وردت لـ السومرية نيوز، أكوام الحديدة التابعة لأصحاب البسطات وهي متناثرة على الأرض بعد عاصفة ترابية ضربت أطرف القضاء الواقع شمالي البلاد.



أدناه الصور: