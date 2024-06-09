حقيقة ايقاف تجهيز اصحاب الدراجات والستوتات والتكتك بالوقود

وقالت الشركة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات الفيس بوك حول ايقاف تجهيز اصحاب الدراجات والستوتات والتكتك ، عار عن الصحة".وأضافت ان "منافذ البيع المباشر لهذه الفئات ستبقى عاملة بصورة طبيعية داخل المحطات لتجهيزهم بمادة البنزين ".