بعد افتتاحه مؤخراً.. لجنة برلمانية: مشروع الازمرة كان متوقفا على 300 ألف دولار

اكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية، النائب كاظم الطوكي، اليوم الاحد، ان مشروع الازمرة في محافظة البصرة كان متوقفا على مبلغ 300 الف دولار.

وقال الطوكي خلال حديث لبرنامج "عشرين" الذي تبثه فضائية السومرية، ان "مشروع الازمرة في البصرة كان متوقفا على مبلغ 300 الف دولار وهذا المبلغ قليل مقارنة مع الاموال التي تخصص للمشاريع".

واضاف، ان "ميزانية العراق تعتمد على النفط واي خلل في هذا الملف سيحدث ارباكاً".

واشار الى ان "حكومة مصطفى الكاظمي لم تكن محل ثقة لذلك لم يسمح لها بالتوجه نحو تطبيق المرحلة الاولى من مشروع البصرة- العقبة".

وتابع الطوكي، ان "تركيا سمحت لكردستان بتصدير النفط المهرب ولولا اجراءات الحكومة العراقية لاستمر التهريب عبر خط كردستان جيهان".

واتم عضو لجنة النفط والغاز النيابية، بالاشارة الى ان "السعودية استولت على الانبوب النفطي العراقي على البحر الأحمر وهي تقوم بالتصدير منه".