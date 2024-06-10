الازدحامات ظهرت بأماكن غير معتادة.. خارطة بحركة المرور في بغداد الان

وجاءت خارطة ازدحامات شوارع بغداد كالاتي:سريع الدورة من مدخل الصحة لغاية جسر الوليدمن مجسر الوليد لغاية تقاطع مفرك الدورةجسر الطابقين ازدحامسريع وجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتي على محمد القاسمشارع قطر الندى مرور بطيء لغاية جسر الجادريةجسر القادسية ازدحاممرور بطيء في السريع القادم من البياع باتجاه شارع المطارشارع الأردن لغاية الداوودي ازدحامشارع 14 رمضان من مستشفى الطفل لغاية سوق الطوبجيمخرج سريع القناة باتجاه ساحة جسر المثنىمجسر الشعب ازدحامشارع صفي الدين الحلي السايدينمحمد القاسم من مقبرة السهرودي الى مستشفى الكنديشارع الشيخ عمر من مركز الإطفاء لغاية النهضةشارع الجمهورية من ساحة الوثبة الى الخلاني وساحة الخلاني ازدحامجسر السنك وجسر الجمهورية ازدحامشارع أبو نؤاس لغاية جسر الجمهورية ازدحامشارع أبو نؤاس وكرادة داخل لغاية الجسر المعلق ازدحامشارع بور سعيد والشارع المحاذي لمجسر قرطبة ازدحام لغاية باب الشرقيمحمد القاسم من نادي الصناعة لغاية مجسر الربيعي ازدحام وحركة مرور بطيئة بالاتجاه المعاكسشارع مثنى الشيباني ومجسر العلوية ومجسر الربيعي ازدحامشارع موسى بن نصير ومجسر الأمانة ازدحام