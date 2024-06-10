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الازدحامات ظهرت بأماكن غير معتادة.. خارطة بحركة المرور في بغداد الان
محليات
2024-06-10 | 01:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,030 مشاهدة
السومرية نيوز-محليات
تنشر السومرية نيوز، خارطة بازدحامات بغداد صباح اليوم 10 حزيران 2024، حيث تنتشر الازدحامات في شوارع وأماكن جديدة غير معتادة ان تشهد ازدحامات بالعادة.
وجاءت خارطة ازدحامات شوارع بغداد كالاتي:
سريع الدورة من مدخل الصحة لغاية جسر الوليد
من مجسر الوليد لغاية تقاطع مفرك الدورة
جسر الطابقين ازدحام
سريع وجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتي على محمد القاسم
شارع قطر الندى مرور بطيء لغاية جسر الجادرية
جسر القادسية ازدحام
مرور بطيء في السريع القادم من البياع باتجاه شارع المطار
شارع الأردن لغاية الداوودي ازدحام
شارع 14 رمضان من مستشفى الطفل لغاية سوق الطوبجي
مخرج سريع القناة باتجاه ساحة جسر المثنى
مجسر الشعب ازدحام
شارع صفي الدين الحلي السايدين
محمد القاسم من مقبرة السهرودي الى مستشفى الكندي
شارع الشيخ عمر من مركز الإطفاء لغاية النهضة
شارع الجمهورية من ساحة الوثبة الى الخلاني وساحة الخلاني ازدحام
جسر السنك وجسر الجمهورية ازدحام
شارع أبو نؤاس لغاية جسر الجمهورية ازدحام
شارع أبو نؤاس وكرادة داخل لغاية الجسر المعلق ازدحام
شارع بور سعيد والشارع المحاذي لمجسر قرطبة ازدحام لغاية باب الشرقي
محمد القاسم من نادي الصناعة لغاية مجسر الربيعي ازدحام وحركة مرور بطيئة بالاتجاه المعاكس
شارع مثنى الشيباني ومجسر العلوية ومجسر الربيعي ازدحام
شارع موسى بن نصير ومجسر الأمانة ازدحام
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