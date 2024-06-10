السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في النجف

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته مادة المثيل امفيتامين المخدرة لغرض الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين، فضلا عن ادوات تعاطي وميزان الكتروني".وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة ۲۸/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ۲۰۱۷".