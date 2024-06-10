انخفاض بالحرارة.. تقرير مفصّل لطقس العراق حتى نهاية الأسبوع الحالي

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة على العموم تنخفض قليلاً".وأضافت، أن "طقس يوم الاربعاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".وأشارت الهيئة إلى أن "طقس الخميس، سيكون صحوا ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية".ولفتت إلى أن "يوم الجمعة المقبل، سيكون الطقس على العموم صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة ".